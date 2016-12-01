Новый способ очистки воды предложили красноярские ученые

Технология поможет и в борьбе с сосульками
Технология, разработанная красноярскими учеными, предназначена для очистки сточных вод промышленных предприятий. Она может быть использована в сфере металлургии и алмазодобычи.
Разработчики предлагают с помощью электрических импульсов очищать сточные воды от тяжелых металлов и нефтепродуктов.
Как отмечает Сибирское агентство новостей, технология активно использовалась еще в конце 90-х годов для очистки питьевой воды. Сейчас же ее модернизировали.
Заявляется, что нынешняя установка в разы функциональнее аналогов и сделана из современных комплектующих. Она позволяет не только очищать воду, но и, к примеру, сбивать сосульки. Главное – рассчитать мощность.
«Если мы говорим о необходимости отделения от стенки вагона слежавшегося глыбы льда, то мы должны задавать одну мощность. Если мы говорим, что нам просто необходимо сбить сосульки, то мы задаем мощность гораздо меньше», - сказал агентству Евгений Ильин, представитель группы разработчиков из Красноярского института железнодорожного транспорта.
Как сообщается, новинкой уже заинтересовались в ОАО «Красцветмет» и АК «Алроса».