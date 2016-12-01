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Новый способ очистки воды предложили красноярские ученые

Технология поможет и в борьбе с сосульками

Технология, разработанная красноярскими учеными, предназначена для очистки сточных вод промышленных предприятий. Она может быть использована в сфере металлургии и алмазодобычи.

Разработчики предлагают с помощью электрических импульсов очищать сточные воды от тяжелых металлов и нефтепродуктов.

Как отмечает Сибирское агентство новостей, технология активно использовалась еще в конце 90-х годов для очистки питьевой воды. Сейчас же ее модернизировали.

Заявляется, что нынешняя установка в разы функциональнее аналогов и сделана из современных комплектующих. Она позволяет не только очищать воду, но и, к примеру, сбивать сосульки. Главное – рассчитать мощность.

«Если мы говорим о необходимости отделения от стенки вагона слежавшегося глыбы льда, то мы должны задавать одну мощность. Если мы говорим, что нам просто необходимо сбить сосульки, то мы задаем мощность гораздо меньше», - сказал агентству Евгений Ильин, представитель группы разработчиков из Красноярского института железнодорожного транспорта.

Как сообщается, новинкой уже заинтересовались в ОАО «Красцветмет» и АК «Алроса».

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Новый способ очистки воды предложили красноярские ученые

Технология поможет и в борьбе с сосульками

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