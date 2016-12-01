Полицейский в Свердловской области убил врача из-за ревности

Сотрудник полиции в городе Реж Свердловской области на почве ревности застрелил из табельного пистолета врача своей жены, после чего позвонил ей с телефона медработника, рассказал о содеянном и застрелился, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, полицейский обнаружил в телефоне жены переписку с врачом. После этого он приехал в больницу, где совершил убийство указанного медработника, сообщает РИА «Новости».

«Убив его, сотрудник позвонил с телефона врача супруге и сказал, что того больше нет, а затем совершил суицид», — сказал Горелых.

Он сообщил также, что в Реж выехали глава управления по работе с личным составом областного полицейского главка Виктор Бердников и психологи.