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Полицейский в Свердловской области убил врача из-за ревности

После убийства сотрудник правоохранительных органов позвонил жене, рассказал о содеянном и покончил с собой

Сотрудник полиции в городе Реж Свердловской области на почве ревности застрелил из табельного пистолета врача своей жены, после чего позвонил ей с телефона медработника, рассказал о содеянном и застрелился, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, полицейский обнаружил в телефоне жены переписку с врачом. После этого он приехал в больницу, где совершил убийство указанного медработника, сообщает РИА «Новости».

«Убив его, сотрудник позвонил с телефона врача супруге и сказал, что того больше нет, а затем совершил суицид», — сказал Горелых.

Он сообщил также, что в Реж выехали глава управления по работе с личным составом областного полицейского главка Виктор Бердников и психологи.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Полицейский в Свердловской области убил врача из-за ревности

После убийства сотрудник правоохранительных органов позвонил жене, рассказал о содеянном и покончил с собой

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