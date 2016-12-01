В Тюменской области спасатели прекратили поиск пропавших детей

В Тюменской области прекращены поиски двух пропавших детей. Спасательную операцию решили приостановить до весны, когда условия для этого будут более благоприятными.



В течение нескольких недель спасатели занимались поиском 6-летнего мальчика, пропавшего неподалеку от протоки Вартовская Обь. Также разыскивалась 8-летняя девочка, она пропала в районе реки Нягань-Юган.



В обоих случаях представители МЧС и правоохранительные органы обследовали места предполагаемых районов, где дети могли провалиться под лед.

Решение о прекращении поиска спасатели согласовали с родными пропавших. Как только появится новая информация, способная помочь в поисках, их сразу же возобновят, сообщает megatyumen.ru со ссылкой на Управление по делам ГО и ЧС.

В ведомстве предупреждают, что толщина льда, установившегося сейчас на Оби, всего 34 см.