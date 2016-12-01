Парламент Колумбии окончательно одобрил мирное соглашение с FARC

Палата представителей Колумбии (нижняя палата парламента) окончательно одобрила мирное соглашение с повстанцами из рядов группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа» (FARC или РВСК).

По данным издания El Heraldo, за принятие документа проголосовали 130 членов палаты представителей, 28 законодателей воздержались, против никто не высказывался.

Уточняется, что обсуждение принятие мирного соглашения длилось 11 часов.



Ранее документ поддержал и Сенат Колумбии (верхняя палата парламента).



«Сенат на заседании одобрил предложение легализовать новое соглашение о мире с FARC. За него были отданы 75 голосов, против — ни одного», — говорится на официальной странице Сената в Twitter.



#PlenariaSenado aprueba con 75 votos a favor 0 en contra proposición para refrendar #NuevoAcuerdoDePaz con @FARC_EPueblo — Senado Colombia (@SenadoGovCo) 30 ноября 2016 г.

Напомним, соглашение о мире было подписано президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом и главой FARC Родриго Лондоньо Эчеверри 24 ноября.



Предыдущее мирное соглашение было сорвано из-за того, что жители Колумбии отказались его принять. И лишь в субботу, 12 ноября, на Кубе удалось прийти к консенсусу.

Вооруженный конфликт в Колумбии длился с 1964 года, в нем погибло более 200 тыс. человек. Повстанцы придерживались левых взглядов и были боевым крылом Коммунистической партии. США и европейские страны признали их террористами и подозревали в связях с наркомафией.



Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини сообщила, что ЕС принял решение исключить FARC из списка террористических группировок.

