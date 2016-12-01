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Памятник жертвам политических репрессий осквернили в Магадане

Вандалы написали на монументе «Сталин жив»

В Магаданской области полиция начала проверку по факту вандализма. Неизвестные осквернили памятник работы Эрнста Неизвестного, расположенный под Магаданом на сопке Крутая под названием «Маска скорби».

Как стало известно, злоумышленники написали на монументе красной краской «Сталин жив» и нарисовали звезду, передает «Федеральное агентство новостей».

Монумент, созданный Эрнстом Неизвестным, представляет собой человеческое лицо: правый глаз забран тюремной решеткой, из левого текут слезы в виде масок. Ниже скульптор расположил надписи: названия крупнейших лагерей, куда ссылали репрессированных при сталинском режиме. Памятник открыли в 1996 году.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Памятник жертвам политических репрессий осквернили в Магадане

Вандалы написали на монументе «Сталин жив»

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