Брянский мост хотели отремонтировать более чем за 2 млрд рублей

Губернатору Брянской области предлагали отремонтировать один из мостов более чем за 2 млрд рублей.



По словам Александра Богомаза, с этой идеей к нему обращался его бывший заместитель Николай Симоненко. Он говорил, что инвесторы уже найдены, а оплату они согласны отсрочить на три года. Однако проценты составят 200 млн рублей в год.

Однако, предварительные расчеты и итоги торгов показали, что на реконструкцию моста потребуется на 2 млрд меньше запрошенного ранее, сообщает интернет-газета «Брянские новости».