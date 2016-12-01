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Четверг,
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Брянский мост хотели отремонтировать более чем за 2 млрд рублей

Но предварительные расчеты показали, что это обойдется примерно в 500 тыс. рублей

Губернатору Брянской области предлагали отремонтировать один из мостов более чем за 2 млрд рублей.

По словам Александра Богомаза, с этой идеей к нему обращался его бывший заместитель Николай Симоненко. Он говорил, что инвесторы уже найдены, а оплату они согласны отсрочить на три года. Однако проценты составят 200 млн рублей в год.

Однако, предварительные расчеты и итоги торгов показали, что на реконструкцию моста потребуется на 2 млрд меньше запрошенного ранее, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Брянский мост хотели отремонтировать более чем за 2 млрд рублей

Но предварительные расчеты показали, что это обойдется примерно в 500 тыс. рублей

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