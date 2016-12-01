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Взрыв в доме в Ростовской области спровоцировал местный житель

СК РФ возбудил дело об убийстве в отношении мужчины, который подозревается в поджоге своей квартиры

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, который подозревается в поджоге своей квартиры в доме в Багаевском районе. Поджог спровоцировал взрыв газа, повлекший за собой гибель людей.

«Задержан 60-летний житель взорвавшегося дома. По предварительным данным, будучи недовольным разделом имущества с бывшей супругой, он заранее приобрел бензин, облил им квартиру и поджег. В результате противоправных действий подозреваемого произошел пожар, а затем, предположительно, хлопок бытового газа, приведшие к гибели 4-летнего мальчика и его 31-летней мамы, проживавших в соседней квартире», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева, передает ТАСС.

Уголовное дело возбудили по статье 105 УК РФ — «Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом».

Напомним, взрыв бытового газа произошел в одноэтажном двухквартирном доме в поселке Федулов. В результате инцидента погибли два человека, еще трое пострадали.

Одна из квартир разрушена взрывом, вторая повреждена.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Взрыв в доме в Ростовской области спровоцировал местный житель

СК РФ возбудил дело об убийстве в отношении мужчины, который подозревается в поджоге своей квартиры

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