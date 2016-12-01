Атамбаев заявил о намерении оставить президентское кресло через год

Президент Киргизии Асламбек Атамбаев заявил о намерении покинуть пост главы государства через год. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Сегодня уже шестой год пошел, как я президент. Время очень быстротечно, мне грех жаловаться, думаю, с помощью граждан Кыргызстана удалось сделать очень много. У нас сейчас совсем другая страна», — сказал он, отметив, что через несколько лет будет видно, что удалось реализовать на президентском посту.



Атамбаев отметил, что не собирается оставлять после себя наследника и вообще не думал о том, кто может стать следующим главой государства.



«Но главное — чтобы один человек не смог повернуть страну назад», — подчеркнул он и заметил, что отсутствие преемника говорит о демократическом режиме в республике.

По мнению политика, если законодательство Киргизии позволяет, выборы президента страны необходимо провести в октябре 2017 года.



Напомним, 19 сентября Алмазбек Атамбаев почувствовал себя плохо в аэропорту Стамбула, из которого он должен был вылететь в США на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Турецкие врачи провели обследование главы государства и выявили проблемы с сердцем.



Позже глава государства прибыл в Москву для прохождения терапии. В октябре он вернулся в Бишкек.

Напомним, Асламбек Атамбаев вступил в должность президента в 2011 году. Срок его полномочий истечет в 2017 году. До избрания он был премьер-министром Киргизии.

