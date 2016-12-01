УФСИН Карелии: заключенного в колонии, где сидит Дадин, не избивали

Заключенного из колонии № 7 города Сегежа Кобу Шургая никто не избивал, заявили в управлении ФСИН по Карелии. Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что заключенный колонии, в которой отбывает наказание оппозиционер Ильдар Дадин, был избит сотрудниками ИК и это документально зафиксировано представителями СК РФ.

«Информация о выявлении у осужденного Кобы Шургая множественных травм в исправительной колонии № 7 является недостоверной и не соответствует действительности. За все время отбывания наказания к осужденному физическая сила и специальные средства сотрудниками ИК-7 не применялись. Данный осужденный неоднократно посещался представителями прокуратуры, а также адвокатами. В ходе указанных посещений заявлений о противоправных действиях сотрудников учреждения в отношении него от осужденного не поступало», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

В карельском управлении СК информацию также опровергли.

Ранее активист Ильдар Дадин заявил, что в ИК № 7 города Сегежа заключенных пытают и подвергают издевательствам.

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