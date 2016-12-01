Задержаны трое полицейских, подозреваемых в похищении человека

Московские полицейские задержали трех своих коллег по подозрению в похищении человека.

Как стало известно, задержанные — заместитель начальника одного из территориальных отделов полиции Южного округа и двое оперуполномоченных уголовного розыска этого же отдела, причем один из них был уволен из органов внутренних дел в сентябре по отрицательным мотивам, сообщили в пресс-службе московского ГУМВД РФ, передает ТАСС.

«Отделом собственной безопасности УВД по Южному административному округу Москвы была получена оперативная информация о причастности должностных лиц одного из территориальных отделов полиции округа к похищению человека», — отметили в пресс-службе.

В ходе проверки установлено, что полицейские вступили в сговор с представителями преступной группы. Они получили от них денежное вознаграждение и, использовав служебное положение, нашли потерпевшего. Гражданина незаконно задержали и передали преступникам.

Источник агентства добавил, что подозреваемые будут уволены из органов внутренних дел, в отношении их руководителей назначат проверку, по результатам которой решится вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.