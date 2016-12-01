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На Боровском шоссе в машине нашли 4 кг похожего на тротил вещества

Задержанный водитель автомобиля оказался сотрудником одного из силовых ведомств Ивановской области

На Боровском шоссе в оставленном автомобиле Mitsubishi Pajerо сотрудники правоохранительных органов нашли 4 кг вещества, похожего на тротил. Сумку с находкой отправили на экспертизу.

Подозрительный автомобиль обнаружили на Боровском шоссе возле автомойки у дома номер 9. Было принято решение обследовать автомобиль на предмет взрывчатых веществ.

Неизвестное вещество будет направлено на экспертизу в лабораторию ФСБ, сообщает Life.ru.

«Движение на участке по Боровскому шоссе от МКАД до улицы 50-летия Октября перекрыто. На место ЧП вызваны экстренные службы города и саперы», — цитирует телеканал «360» источник в правоохранительных органах. 

Сообщается, что водителем автомобиля, которого удалось вычислить и задержать, оказался сотрудник одного из силовых ведомств Ивановской области.

Мужчина кричал, что взорвет машину прямо на дороге. В ближайшее время его отправят на психиатрическую экспертизу.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

На Боровском шоссе в машине нашли 4 кг похожего на тротил вещества

Задержанный водитель автомобиля оказался сотрудником одного из силовых ведомств Ивановской области

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