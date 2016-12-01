Автомобиль Росгвардии сбил двух человек в Кузбассе

Автомобиль вневедомственной охраны сбил двух человек на пешеходном переходе в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области.



Как сообщает агентство ТАСС, управление Росгвардии по региону уже инициировало служебную проверку по факту ДТП.



«В ходе служебной проверки будут установлены все обстоятельства происшествия и принято решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что сотрудник вневедомственной охраны, допустивший столкновение с пешеходам, будет уволен из рядов Росгвардии.



В среду вечером УАЗ вневедомственной охраны Росгвардии выехал для проверки охраняемого объекта после поступления тревожного сигнала, он двигался с включенными проблесковыми маячками, но без включенного звукового сигнала.



Экипаж совершил наезд на женщину с ребенком, которые проходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. После этого произошло столкновение со встречным автомобилем.



Сотрудники вневедомственной охраны сразу же начали оказывать помощь пострадавшим. Они доставлены в местную больницу.

