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Автомобиль Росгвардии сбил двух человек в Кузбассе

По данному факту инициирована служебная проверка, пострадавшие доставлены в больницу

Автомобиль вневедомственной охраны сбил двух человек на пешеходном переходе в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. 

Как сообщает агентство ТАСС, управление Росгвардии по региону уже инициировало служебную проверку по факту ДТП.

«В ходе служебной проверки будут установлены все обстоятельства происшествия и принято решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении. 

Также отмечается, что сотрудник вневедомственной охраны, допустивший столкновение с пешеходам, будет уволен из рядов Росгвардии.

В среду вечером УАЗ вневедомственной охраны Росгвардии выехал для проверки охраняемого объекта после поступления тревожного сигнала, он двигался с включенными проблесковыми маячками, но без включенного звукового сигнала. 

Экипаж совершил наезд на женщину с ребенком, которые проходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. После этого произошло столкновение со встречным автомобилем.

Сотрудники вневедомственной охраны сразу же начали оказывать помощь пострадавшим. Они доставлены в местную больницу.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Автомобиль Росгвардии сбил двух человек в Кузбассе

По данному факту инициирована служебная проверка, пострадавшие доставлены в больницу

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