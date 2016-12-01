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Зоны стрельб Украины не затрагивают маршруты авиакомпаний РФ

Об этом сообщили в Министерстве транспорта России

Зоны проведения стрельб в районе Крыма не затрагивают маршруты российских авиакомпаний.

«Зоны не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в Симферополь и в целом в Крым. Тот коридор, по которому мы доходим до Краснодара или Анапы и потом на запад, на Симферополь, не перекрывается этими зонами», — заявил заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов в кулуарах форума «Транспорт России», передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Украина начала учения с ракетными стрельбами на юге страны в суверенном воздушном пространстве РФ над акваторией Черного моря в районе Крыма.

Минобороны РФ предупредило, что силы ПВО будут сбивать украинские ракеты на подлете к территории России.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Зоны стрельб Украины не затрагивают маршруты авиакомпаний РФ

Об этом сообщили в Министерстве транспорта России

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