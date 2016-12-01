Семиклассника изолируют на два года за убийство сверстника

Учащегося седьмого класса из Красноярска, зарезавшего своего сверстника из-за ссоры в социальной сети, на два года поместят в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Такое решение принял Свердловский районный суд.

«Суд, учтя все обстоятельства дела, характер и степень общественно опасного деяния, данные о личности несовершеннолетнего, вынес постановление о направлении подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на два года», — сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю, передает ТАСС.

Конфликт между мальчиками разгорелся в октябре из-за переписки в социальной сети. Семиклассник ударил оппонента в грудь ножом, в результате чего тот скончался.

В ходе судебного заседания представитель полиции заявила, что мальчик нуждается в коррекции, так как у него не в полной мере сформированы моральные и этические нормы поведения, а также отсутствует уважение к учителям и взрослым.

«В общении со сверстниками подросток разделяет их на друзей и недругов, контакты с одноклассниками минимальны. Иногда он портит имущество одноклассников, грубит педагогам», — пояснила представитель полиции.