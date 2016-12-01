Ноябрь 2016 года в Приамурье стал самым холодным за полвека

Ноябрь 2016 года в Амурской области выдался самым холодным за 50 лет. Средние температуры месяца на севере региона составили минус 17–23 градуса, на юге — минус 14–16 градусов.



Последний раз подобные значения отмечались в 1966 году. Отрицательная аномалия в Приамурье держалась в течение всего месяца: первая декада была холоднее нормы на 4 градуса, вторая — на 3, третья — на 2 градуса. В целом среднемесячный уровень температуры ниже многолетних показателей на 3–4 градуса.

Как пишет ИА «Амур.инфо», были побиты исторические рекорды отдельных дней. Ночью морозы по Приамурью достигали минус 33 градусов, а на севере — минус 37. Как отмечают синоптики, последний месяц осени по всем климатическим показателям выдался зимним.