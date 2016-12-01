МиГ-31 совершил вынужденную посадку из-за неполадок с двигателем

Истребитель МиГ-31 совершил вынужденную посадку в аэропорту Большое Савино в Перми из-за нестабильной работы одного из двигателей.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО), инцидент произошел во время выполнения планового учебно-тренировочного полета на истребителе.



Пилоту поступил сигнал о нестабильной работе одного из двигателей, и он принял решение посадить самолет. Борт сел в штатном режиме на аэродроме базирования.



Отмечается, что специалисты инженерно-авиационной службы аэродрома проводят комплексную проверку работы всех систем управления воздушного судна.



В результате инцидента никто не пострадал.

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он совершил первый полет в 1975 году. С 1981 года введен в эксплуатацию. Самолет способен развивать скорость более 3 тыс. км/ч (почти в четыре раза быстрее пассажирского лайнера).

