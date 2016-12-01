«Росэлектроника» создала комплекс мониторинга качества цифрового ТВ

Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал систему контроля качества цифрового телевещания, позволяющую на основе объективных данных одновременно обеспечивать мониторинг технических параметров канала связи, а также искажений изображения и звука. Об этом говорится в сообщении «Росэлектроники».

В настоящее время «Росэлектроника» проводит активные переговоры с компаниями-телевещателями, операторами связи и надзорными органами о поставках новых автоматизированных комплексов мониторинга качества цифрового телевещания «С-2000», отмечается в сообщении.

В соответствии с федеральной целевой программой эфирное телевещание в России переводится в цифровой формат с планируемым позднее отключением аналогового вещания. Исполнителем программы выступает ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». На сегодня сформированы два так называемых мультиплексированных пакета федеральных телепрограмм (мультиплексы) по 10 каналов в каждом. Ожидается, что в ближайшие годы на основе региональных телепрограмм начнется повсеместное формирование третьего мультиплекса.

«Качество телевещания непосредственно связано с популярностью телевидения как информационно-развлекательной отрасли в целом и рейтингами конкретных телеканалов, в частности. Кроме того, технические параметры качества стандартизированы государственными регуляторами в сфере связи. В связи с этим задача своевременного обнаружения и устранения искажений телесигнала является очень актуальной как для компаний-вещателей и операторов связи, так и для надзорных органов», — отмечается в сообщении.

Комплекс «С‑2000» был создан специалистами АО «НИИ телевидения» (Санкт-Петербург, входит в холдинг «Росэлектроника») на основе собственных технологий. Данный комплекс позволяет одновременно контролировать качество ТВ-программ в 100 населенных пунктах. Сервер базы данных позволяет хранить информацию о проведенных измерениях за период до одного года, отмечает «Росэлектроника».