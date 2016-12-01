Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Минтранс считает дороги Карелии лучшими в России

Секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что карельские дороги лучше, чем в Финляндии

Минтранс России считает состояние федеральных дорог в Карелии лучшим в России. Такую оценку карельским дорогам дал глава ведомства Максим Соколов, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев, в ходе визита в республику в рамках подготовки к празднованию столетия Карелии.

«Соколов Максим Юрьевич сказал, что самые хорошие федеральные дороги, если брать все регионы, — в Республике Карелия. Они лучше, чем в Финляндии», — цитирует Патрушева ИА «Карелinform».

По его словам, прессе стоит активнее освещать дорожную тему. В связи с этим Патрушев попросил главу Минкомсвязи Николая Никифорова, который в составе госкомиссии отвечает за взаимодействие со СМИ, способствовать освещению данной темы.

Напомним, заседание госкомиссии состоялось в минувший вторник в рамках подготовки к предстоящему в 2020 году столетию Республики Карелия. В состав госкомиссии вошли руководители федеральных министерств, ведомств и органы власти Карелии.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Минтранс считает дороги Карелии лучшими в России

Секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что карельские дороги лучше, чем в Финляндии

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Руслан Гринберг

экономист

Все мнения

Мнение

Вадим Покровский

академик

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Владимир Филиппов

академик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке