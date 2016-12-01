Минтранс считает дороги Карелии лучшими в России

Минтранс России считает состояние федеральных дорог в Карелии лучшим в России. Такую оценку карельским дорогам дал глава ведомства Максим Соколов, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев, в ходе визита в республику в рамках подготовки к празднованию столетия Карелии.

«Соколов Максим Юрьевич сказал, что самые хорошие федеральные дороги, если брать все регионы, — в Республике Карелия. Они лучше, чем в Финляндии», — цитирует Патрушева ИА «Карелinform».

По его словам, прессе стоит активнее освещать дорожную тему. В связи с этим Патрушев попросил главу Минкомсвязи Николая Никифорова, который в составе госкомиссии отвечает за взаимодействие со СМИ, способствовать освещению данной темы.

Напомним, заседание госкомиссии состоялось в минувший вторник в рамках подготовки к предстоящему в 2020 году столетию Республики Карелия. В состав госкомиссии вошли руководители федеральных министерств, ведомств и органы власти Карелии.