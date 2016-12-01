СМИ: РФ и сирийская оппозиция проводят переговоры без участия США

В Анкаре проходят переговоры лидеров сирийской оппозиции с Россией. Речь идет о прекращении боев в сирийском Алеппо.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники в оппозиции.

«Российская и турецкая стороны сейчас ведут разговор без США. Он (Вашингтон) никак не включен в эти переговоры и даже не осведомлен о том, что происходит в Анкаре», — сказал источник, пожелавший остаться неизвестным, передает «РИА Новости».

Это не первый контакт оппозиции со стороной РФ, однако прежде в переговорах никогда не участвовали представители такого большого числа оппозиционных групп. Газета отмечает, что это указывает на то, что им необходимо прийти к соглашению.

Сообщается, что прогресса в переговорах, по-видимому, нет, но то, что они проводятся без участия американской стороны, свидетельствует об изменении политической динамики на Ближнем Востоке. Издание пишет, что региональные игроки там, очевидно, больше настроены на договоренности с Москвой в обход Вашингтона.