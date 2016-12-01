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Финансирование программы «Чистая вода» должно возобновиться

В Совете Федерации поддержали инициативу Воронежской области

В Совете Федерации поддержали инициативу Воронежской области о возобновлении федеральной программы «Чистая вода». О том, что ее нельзя прекращать, говорил на заседании сенатор от региона Сергей Лукин.

По его словам, закрытие программы повлечет за собой угрозу для жизни и здоровья граждан страны. В итоге, как сообщает ИА «Абирег», мероприятия в рамках этого проекта решено продолжить и в следующем году.

В частности, по словам спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, вопрос проработает сенатский комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Также будут решены правовые вопросы, чтобы появились основания для включения целевых средств на программу в бюджет 2018 года.

Сейчас в рамках программы только в Воронежской области построено 229 объектов водоснабжения более чем в 200 населенных пунктах. С 2014 года программа «Чистая вода» в регионе финансируется только из областной казны.

Ранее вышло постановление правительства о том, что в следующем году действие программы должно быть завершено.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Финансирование программы «Чистая вода» должно возобновиться

В Совете Федерации поддержали инициативу Воронежской области

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