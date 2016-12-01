Атамбаев анонсировал вывод российской военной базы из Киргизии

Президент Киргизии Алмазбeк Атaмбаев заявил, что вывод американской военной базы «Ганси» был правильным решением и такая же участь ждет российскую военную базу «Кант».



Он отметил, что Киргизия должна опираться на собственные вооруженные силы, передает «Федеральное агентство новостей».

По словам Атамбаева, после окончания срока действия заключенного между двумя странами договора, российская база «должна уйти» с территории республики. Он также добавил, что «смог донести эту мысль до российского президента».



Напомним, что на территории Киргизии находится объединенная российская база, сформированная из четырех объектов: узла связи в Чaлдовaре, сeйсмoпункта в Мaйлуу-Суу, военно-морской базы в Кaрaкoле и авиабазы в Кaнте. В 2009 году договор о размещении базы был продлен на 49 лет.

