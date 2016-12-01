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На ВИЧ проверят болельщиков, приехавших в Казань на матчи ЧМ-2018

Это предусматривает план мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции, разработанный в Татарстане

В Татарстане разработана программа мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции до 2020 года.

В нее, в частности, входит экспресс-тестирование на ВИЧ в период проведения ЧМ-2018, а также во время ЧМ по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 в Казани.

Республиканские власти утверждают, что все анализы будут браться только на добровольной основе. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на портал sntat.ru.

Как сказали  в республиканском СПИД-центре, недалеко от стадионов, где пройдут матчи, поставят информационные павильоны. Именно там любой желающий сможет анонимно пройти тест на ВИЧ.

Проверять будут не только участников спортивных мероприятий, но и обслуживающий персонал.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

На ВИЧ проверят болельщиков, приехавших в Казань на матчи ЧМ-2018

Это предусматривает план мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции, разработанный в Татарстане

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