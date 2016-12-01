На ВИЧ проверят болельщиков, приехавших в Казань на матчи ЧМ-2018

В Татарстане разработана программа мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции до 2020 года.



В нее, в частности, входит экспресс-тестирование на ВИЧ в период проведения ЧМ-2018, а также во время ЧМ по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 в Казани.



Республиканские власти утверждают, что все анализы будут браться только на добровольной основе. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на портал sntat.ru.

Как сказали в республиканском СПИД-центре, недалеко от стадионов, где пройдут матчи, поставят информационные павильоны. Именно там любой желающий сможет анонимно пройти тест на ВИЧ.



Проверять будут не только участников спортивных мероприятий, но и обслуживающий персонал.