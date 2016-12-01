Москвичка на сутки оставила в квартире 6-месячного и 4-летнего детей

На юго-востоке Москвы 25-летняя женщина на сутки оставила двух малолетних детей одних дома. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась соседка женщины по коммунальной квартире, передает Life.ru. Она рассказала, что двое детей находятся без присмотра в соседней комнате около суток.



Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, обнаружили в комнате двух мальчиков — шестимесячного младенца и его четырехлетнего брата, передает телеканал «360».

Четырехлетнего мальчика направили в детскую больницу, а малыша — в детский дом.

По данному инциденту проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.