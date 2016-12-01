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Путин попросил не спекулировать на трагических страницах истории

Президент РФ напомним, что 2017 год — год столетия революции

Президент России Владимир Путин начал свое традиционное послание к Федеральному собранию, сообщив, что «сегодня речь пойдет о наших задачах в экономике, социальной сфере, внутренней и внешней политике», при этом больше внимания будет уделено экономике и социальным вопросам.

Президент напомнил, что наступающий 2017 год — год столетия революций. В год столетия революций 1917 года необходим честный анализ этих событий.

«Недопустимо тащить расколы злобы, обиды и ожесточения прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь», — заявил Путин.

«Недопустимо в собтвенных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России», — сказал Путин. 

«По какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки», — подчеркнул глава государства.

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Путин попросил не спекулировать на трагических страницах истории

Президент РФ напомним, что 2017 год — год столетия революции

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