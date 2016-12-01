Путин рассказал об успехах высокотехнологичной медицины

Российский лидер в ходе послания к Федеральному собранию заявил об увеличении оказания высокотехнологичной медицинской помощи в России.

По словам Владимира Путина, за десять лет в нашей стране объем оказания высокотехнологичной медпомощи увеличился в 15 раз.

«Сегодня наши врачи спасают новорожденных в самых тяжелых случаях», — привел пример Путин. Он добавил, что ежегодно проводятся сотни тысяч сложных операций не только в специализированных медицинских центрах, но и в региональных лечебных учреждениях.

В 2016 году механизмы оказания высокотехнологичной медицинской помощи планируется увеличить, добавил Путин, отметив рост конкурса в медицинские вузы России, передает «Федеральное агентство новостей».