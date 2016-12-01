Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин рассказал об успехах высокотехнологичной медицины

Президент уточнил, что за последние десять лет в России в 15 раз увеличился объем оказания высокотехнологичной медпомощи

Российский лидер в ходе послания к Федеральному собранию заявил об увеличении оказания высокотехнологичной медицинской помощи в России.

По словам Владимира Путина, за десять лет в нашей стране объем оказания высокотехнологичной медпомощи увеличился в 15 раз.

«Сегодня наши врачи спасают новорожденных в самых тяжелых случаях», — привел пример Путин. Он добавил, что ежегодно проводятся сотни тысяч сложных операций не только в специализированных медицинских центрах, но и в региональных лечебных учреждениях.

В 2016 году механизмы оказания высокотехнологичной медицинской помощи планируется увеличить, добавил Путин, отметив рост конкурса в медицинские вузы России, передает «Федеральное агентство новостей».

Читайте также:

Послание Путина парламенту. Онлайн-трансляция

12 посланий президента России: ключевые темы, тезисы, обещания

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Путин рассказал об успехах высокотехнологичной медицины

Президент уточнил, что за последние десять лет в России в 15 раз увеличился объем оказания высокотехнологичной медпомощи

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке