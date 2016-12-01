Самара готовится к приезду футбольных фанатов «Спартака»

Футбольный матч Чемпионата России пройдет сегодня в Самаре. На стадионе «Металлург» встретятся «Крылья Советов» и «Спартак».



Как сообщает НИА «Самара», ожидается, что из Москвы на игру приедут около 3 тыс. фанатов «Спартака». Обеспечивать безопасность будут 700 полицейских, более 140 сотрудников Росгвардии, 300 представителей частных охранных организаций и добровольных народных дружинников.

Особое внимание будет уделяться контролю за входом на стадион. Ожидается усиление патрулирования прилегающих к нему улиц, сообщили в правоохранительных органах.

Между тем ранее не исключали переноса игры на другой день из-за холодов в Самаре. Однако позже стало известно, что матч состоится, согласно регламенту, 1 декабря.