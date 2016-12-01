Битва с ВИЧ: правда и домыслы о болезни

Прежде всего нужно понять четкую разницу между ВИЧ и СПИДом. ВИЧ — это вирус иммунодефицита, поражающий иммунную систему. Он размножается только в организме человека. У болезни бывает так называемая латентная стадия, когда инфицированный не ощущает никаких симптомов. Тем временем организм вырабатывает антитела и пытается противостоять вирусу, но без дополнительной помощи бой, как правило, получается неравным.

До того как в организме ВИЧ-инфицированного разовьется СПИД, должно пройти много времени. Вирус разрушает иммунную систему, и в какой-то момент сопротивляемость становится настолько низкой, что у человека возникают инфекционные болезни.



Проще говоря, СПИД — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции, сочетание заболеваний, вызванных неэффективной работой иммунной системы.

Заражение

Как уже было сказано, СПИД — эта стадия заболевания, развивающаяся через несколько лет. Поэтому заразиться СПИДом нельзя, а вот ВИЧ, то есть вирусом иммунодефицита, можно.



ВИЧ-инфекция в быту

ВИЧ не передается воздушно-капельным путем. Не стоит бояться, если больной будет кашлять или чихать, можно также спокойно пожать ему руку и обнять его. Вирус быстро разрушается во внешней среде, поэтому заразиться через полотенце, одежду, посуду, ванну или воду в бассейне нельзя. Слюна же может представлять опасность, только если в ней содержится кровь.



ВИЧ и беременность

Ребенок действительно может заразиться, однако риск не столь высок и с помощью определенных мер его можно минимизировать. Для кормящих грудью матерей, которые не защищали организм во время беременности, он оставляет 20–30%. Искусственное вскармливание и специальные медицинские препараты уменьшают риск до 1–5%. Самое главное — вовремя сдать анализ на ВИЧ и при необходимости спланировать лечение.



Комариная угроза

Многие ошибочно полагают, что комары, клопы и другие кровососущие насекомые могут заразить человека ВИЧ. Во-первых, в организме насекомых этот вирус не приживается. Во-вторых, комары впрыскивают в ранку не кровь, а слюну. В-третьих, сытый кровос, как известно, дважды подряд не кусает.

Смертельный приговор

ВИЧ — инфекция хроническая, а СПИД — заболевание смертельно опасное, но не летальное. Полностью выздороветь, к сожалению, нельзя, но это не значит, что организм нельзя лечить. Для этого нужно принимать мощные медикаменты, которые подавляют активность вируса и снижают атаку на иммунитет.

Барьерная защита

Контрацептивы способны ощутимо снизить риск, однако полностью гарантировать защиту они не могут. Главная загвоздка заключается в их неправильном хранении. В частности, необходимо соблюдать температурный режим, который может быть нарушен во время продажи товара. Но даже в таком случае контрацептивы не могут полностью гарантировать защиту от ВИЧ.

Неправильные результаты

Бытует мнение, что анализы на ВИЧ порой не выявляют вирус несколько лет или дают ошибочные результаты. Несмотря на то что симптомы ВИЧ могут не проявляться какое-то время, узнать об инфекции благодаря тесту можно уже в первые недели. У кого-то этот процесс занимает три месяца, у кого-то — полгода.

Однако доля правды в мифе все-таки есть. Самый первый тест действительно может дать ложноположительный результат. Поэтому проверку нужно проводить несколько раз.