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СКР возбудил дело из-за падения женщины с неисправного эскалатора

Инцидент произошел в одном из торговых центров подмосковного Подольска

СКР возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» из-за падения женщины с неисправного эскалатора в одном из торговых центров в подмосковном Подольске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что 52-летняя москвичка прибыла в торговый центр за покупками и получила травму во время подъема по эскалатору. На нем оказалась существенная разница между скоростью движения поручня и лестничного полотна. Это и привело к тому, что потерпевшая упала. Медики диагностировали тупую травму шейного отдела позвоночника, сообщает телеканал «360».

В настоящее время ведется расследование действий руководства компании, которая занимается обслуживанием эскалаторов и лифтов в торговом центре. Им дадут правовую оценку.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

СКР возбудил дело из-за падения женщины с неисправного эскалатора

Инцидент произошел в одном из торговых центров подмосковного Подольска

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