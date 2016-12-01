Дело об убийстве врача и самоубийстве полицейского возбуждено на Урале

Сотрудник правоохранительных органов сначала застрелил заведующего реанимационным отделением в больнице, а затем свел счеты с жизнью
Возбуждено уголовное дело по факту смерти заведующего реанимационным отделением больницы города Реж Свердловской области и полицейского, сообщили в пресс-службе областного управления СК РФ. По предварительной информации, сотрудник правоохранительных органов сначала застрелил врача, а потом покончил с собой.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Сообщение об обнаружении тел погибших в горбольнице поступило в правоохранительные органы в ночь на четверг.
«Трагедия, которая произошла в больнице, не связана с исполнением служебных обязанностей», — цитирует ТАСС сообщение руководителя пресс-службы свердловской полиции Валерия Горелых. С врачебной деятельностью погибшего медработника двойная трагедия тоже не связана. В качестве приоритетной версии следственные органы рассматривают конфликт, произошедший из ревности.
Сотрудник ППС собирался навестить супругу и двухлетнего сына, лежащих в больнице. Однако он обнаружил на компьютере интимную переписку своей жены с доктором, с которым она работала в одной больнице. Убийство полицейский совершил в состоянии аффекта.
Старший сержант патрульно-постовой службы ОМВД РФ по Режевскому району 1987 года рождения дважды выстрелил в голову медику, а затем застрелился сам.
По предварительной информации, выстрелы полицейский произвел из пистолета Макарова — табельного оружия.
При опросе вдова полицейского подтвердила внебрачную связь.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и психологи.
В результате инцидента никто из пациентов не пострадал, сообщает РЕН ТВ.
Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.