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Четверг,
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Дело об убийстве врача и самоубийстве полицейского возбуждено на Урале

Сотрудник правоохранительных органов сначала застрелил заведующего реанимационным отделением в больнице, а затем свел счеты с жизнью

Возбуждено уголовное дело по факту смерти заведующего реанимационным отделением больницы города Реж Свердловской области и полицейского, сообщили в пресс-службе областного управления СК РФ. По предварительной информации, сотрудник правоохранительных органов сначала застрелил врача, а потом покончил с собой. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Сообщение об обнаружении тел погибших в горбольнице поступило в правоохранительные органы в ночь на четверг.

«Трагедия, которая произошла в больнице, не связана с исполнением служебных обязанностей», — цитирует ТАСС сообщение руководителя пресс-службы свердловской полиции Валерия Горелых. С врачебной деятельностью погибшего медработника двойная трагедия тоже не связана. В качестве приоритетной версии следственные органы рассматривают конфликт, произошедший из ревности.

Сотрудник ППС собирался навестить супругу и двухлетнего сына, лежащих в больнице. Однако он обнаружил на компьютере интимную переписку своей жены с доктором, с которым она работала в одной больнице. Убийство полицейский совершил в состоянии аффекта.

Старший сержант патрульно-постовой службы ОМВД РФ по Режевскому району 1987 года рождения дважды выстрелил в голову медику, а затем застрелился сам.

По предварительной информации, выстрелы полицейский произвел из пистолета Макарова — табельного оружия.

При опросе вдова полицейского подтвердила внебрачную связь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и психологи.

В результате инцидента никто из пациентов не пострадал, сообщает РЕН ТВ.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Дело об убийстве врача и самоубийстве полицейского возбуждено на Урале

Сотрудник правоохранительных органов сначала застрелил заведующего реанимационным отделением в больнице, а затем свел счеты с жизнью

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