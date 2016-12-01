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В Пензе открывают «горячую линию» для жалоб на коррупционеров

Она заработает на базе прокуратуры одного из районов города

«Горячая линия», специалисту которой можно пожаловаться на факты коррупции, будет организована в прокуратуре одного из районов Пензы. Она заработает с 7 декабря с 9.00 до 13.00 по телефонам 46−41−70,46−41−59.

Как пояснили ИА «Пенза-пресс» в пресс-службе областной прокуратуры, по этим телефонам так же будут консультировать, как вести себя, если предлагают дать взятку.

Агентство отмечает, что «горячая линия» проводится ежегодно накануне Международного дня борьбы с коррупцией. Он утвержден Генеральной Ассамблей ООН и отмечается 9 декабря.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

В Пензе открывают «горячую линию» для жалоб на коррупционеров

Она заработает на базе прокуратуры одного из районов города

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