Киев сдвинул опасные зоны для проведения ракетных стрельб в Крыму

Новое авиационное оповещение о переносе опасных зон для проведения учебных ракетных стрельб Украина выпустила в ночь на четверг, 1 декабря.



Как сообщил представитель Росавиации, «новые зоны находятся в нейтральных водах, территориальные воды РФ не затрагиваются». «Эта зона является зоной ответственности российских диспетчеров, однако на безопасность полетов это не повлияет», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.



Украина перенесла границы зоны проведения стрельб только на западе, другие опасные зоны — на юго-западе и юго-востоке от Крыма — продолжают действовать, но в них стрельбы не проводятся.

