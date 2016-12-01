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Киев сдвинул опасные зоны для проведения ракетных стрельб в Крыму

Координаты опасных зон передвинуты к западу от территориальных вод России

Новое авиационное оповещение о переносе опасных зон для проведения учебных ракетных стрельб Украина выпустила в ночь на четверг, 1 декабря.

Как сообщил представитель Росавиации, «новые зоны находятся в нейтральных водах, территориальные воды РФ не затрагиваются». «Эта зона является зоной ответственности российских диспетчеров, однако на безопасность полетов это не повлияет», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Украина перенесла границы зоны проведения стрельб только на западе, другие опасные зоны — на юго-западе и юго-востоке от Крыма — продолжают действовать, но в них стрельбы не проводятся.

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Киев сдвинул опасные зоны для проведения ракетных стрельб в Крыму

Координаты опасных зон передвинуты к западу от территориальных вод России

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