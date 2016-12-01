МИД: РФ и Турция заинтересованы в востановлении двусторонних отношений

РФ и Турция заинтересованы в поступательной нормализации двусторонних отношений.



«Мы подробно говорили о наших двусторонних отношениях. С удовлетворением констатировали обоюдную заинтересованность в их поступательной нормализации в соответствии с договоренностями президентов РФ и Турецкой Республики», — заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.

Министр также добавил, что была отмечена важность продолжения усилий двух стран для того, чтобы преодолеть негативные тенденции в торгово-экономической области. Особенный упор делают на сферу энергетики.

«Затронули вопросы дальнейшего снятия ограничений на наши экономические связи... Отметили прогресс в реализации проекта «Турецкий поток», который, безусловно, отвечает интересам и Турции, и России, да и европейских стран», — добавил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что страны намереваются более активно использовать имеющийся потенциал в военно-технической сфере, а также в сфере оборонной промышленности.

Была также затронута тема туристической сферы. Лавров подчеркнул, что в этом случае РФ руководствуется безопасностью своих граждан как в расширении туристических связей, так и в вопросе возобновления упрощенного визового режима с Турцией.