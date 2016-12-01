Алтайский мед проверили на пестициды и тяжелые металлы

Алтайский мед проверили на пестициды, тяжелые металлы и антибиотики. Роскачество провело исследования 69 образцов из разных регионов РФ. Продукция была куплена в сетевых супермаркетах.

Проверка выявила, что из 69 образцов 29 оказались с нарушением качества. У них была либо не правильная маркировка, либо присутствовали посторонние компоненты: антибиотики и пестициды.



Как пишет altapress.ru, cреди проверенных образцов в числе лучших оказался мед из Алтайского края. По результатам лабораторных испытаний товар признан высококачественным. Он не только соответствовал обязательным требованиям законодательства, но и дотянулся до опережающего стандарта Роскачества.

Следующим за образцом из Алтайского края в списке самых качественных идет мед из Республики Алтай.



Роскачество было создано в 2015 году по распоряжению правительства РФ.

