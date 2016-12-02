Каменный пиджак и фарфоровое платье

На выставке «Одежда в искусстве», разместившейся в Фонде Михаила Шемякина, представлено более 350 изображений одежды. В основной экспозиции — искусствоведческие изыскания знаменитого художника, графика, скульптора и исследования в области данной темы из его цикла «Воображаемый музей Михаила Шемякина. Антология форм».

— Вы видите здесь только крохотную часть из того материала, который собран у меня, — мы же ограничены помещением, — рассказал «Известиям» Михаил Шемякин. — Это философский взгляд художников разных стран мира на одежду. Взгляните на скособоченный и грубый по форме пиджак из папье-маше классика поп-арта Класа Олденбурга. Он напоминает мне рисунки Конашевича и Кабакова. Большой мастер сумел придать небрежной нелепости пиджака некую теплоту и очарование, делающее этот странный артефакт интересным. Трусы из колючей проволоки — разве кто-то может в них влезть? Или платья из фарфора, из бифштексов — в них не прогуляетесь. Словом, это одежда, которую нельзя надеть, но которая заставляет нас всматриваться и думать…

Подумать есть о чем — художники выбирают материалы, которые на первый взгляд абсолютно не пригодны для изготовления одежды: деньги, кнопки, бумага, цветы, шоколад, воздушные шары, перья. Вот этюд-халат Бальзака из гипса, пиджак Мао из цемента. Идешь дальше — платье из живых рыб, купальник из бронзы, деревянный пиджак и даже платье из мяса «для анорексичного альбиноса».

Здесь же оригинальные работы современных художников, отобранные в результате международного конкурса «Одежда в искусстве», а также работы студентов курса профессора Шемякина, который он ведет в Академии имени Штиглица.

— Вот интереснейшая и остроумная работа, — показывает Шемякин. – Первая одежда Адама — фиговый листок. А на этой стене представлены работы моих учеников. Одна из них — весьма трагический артефакт «Рубашка Пьеро» (вспоминаем Вертинского). Она забрызгана кровью, на ней дощечки, напоминающие надписи на могилах бедняков, — на каждой написано имя художника, покончившего с собой: Ван Гог, Марк Ротко, Ана Мендьета ...

Выставка будет работать до 31 августа 2017 года. В мае экспозицию, состоящую из оригинальных работ художников, заменят — появятся новые произведения, прошедшие конкурс на тему «Одежда в искусстве».