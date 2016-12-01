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Итоги архитектурного конкурса «Archchel-2020» подвели в Челябинске

Мероприятие провели в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые состоятся в 2020 году

Итоги международного архитектурного конкурса  «Archchel-2020» озвучили в Челябинске. Мероприятие состоялось в рамках подготовки города к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.

Заявки на участие в конкурсе подали 225 архитекторов из нескольких стран. Всего же в Оргкомитет было направлено 350 заявок из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России и зарубежья. Немало эскизов прислали архитекторы из других стран. Так, участвовать в конкурсе изъявили желание специалисты из Англии, Германии, Италии, Турции, Сербии, Израиля, Австралии и Белоруссии.

На протяжении трех месяцев специалисты выбирали лучшие эскизы трех основополагающих объектов города — конгресс-центра, здания аэропорта и набережной реки Миасс, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Члены жюри, представленного ведущими архитекторами России и Европы, не смогли выбрать лидера в номинации «Набережная». Третье место и премия в 400 тыс. рублей достались Валентине Шалыгиной из Москвы. Два вторых места и по 600 тыс. рублей получили Михаил Чаплыгин из Новосибирска и архитектурная группа «Информ» из Екатеринбурга.

В номинации «Конгресс-центр» победил проект компании «Пиарена» из Москвы. Второе место и 800 тыс. получил архитектор Андрей Уколов из Санкт-Петербурга, третьим стал Сергей Шиманский из Минска, который получил премию в 500 тыс. рублей.

Первое место и приз в 1,1 млн рублей в номинации «Аэропорт» получил архитектор из Санкт-Петербурга Алексей Мурычев и компания АО «Новая Авиация». Второе место и 500 тыс. рублей достались архитектору из Германии и компании  «AnotherArchitect», а третье место и 300 тыс. рублей завоевал челябинский архитектор и компания «Эшер». Общий призовой фонд конкурса составил 7 млн рублей.

После 15 декабря в здании Ледовой арены «Трактор» жители Челябинска смогут лично проголосовать за понравившиеся проекты, после чего результаты конкурса и народного голосования представят губернатору региона Борису Дубровскому.

По итогам конкурса Челябинск должен будет изменить свой внешний облик и стать одним из современных городов России.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Итоги архитектурного конкурса «Archchel-2020» подвели в Челябинске

Мероприятие провели в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые состоятся в 2020 году

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