«Мы — единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

О том, как проходило обращение Владимир Путина Федеральному собранию, — в фотоленте «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
1 декабря президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В ходе своей речи он затронул темы коррупции, международных отношений, банковской системы, экономических связей с восточными партнерами и новой американской администрацией, автопрома, IT-технологий, молодежных программ, медицины, армии и многие другие.
О том, как проходило ежегодное послание президента, — в фотоленте «Известий».
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