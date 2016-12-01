«Мы — единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

1 декабря президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В ходе своей речи он затронул темы коррупции, международных отношений, банковской системы, экономических связей с восточными партнерами и новой американской администрацией, автопрома, IT-технологий, молодежных программ, медицины, армии и многие другие.

О том, как проходило ежегодное послание президента, — в фотоленте «Известий».

Послание президента РФ Владимира Путина