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«Мы — единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

О том, как проходило обращение Владимир Путина Федеральному собранию, — в фотоленте «Известий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

1 декабря президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В ходе своей речи он затронул темы коррупции, международных отношений, банковской системы, экономических связей с восточными партнерами и новой американской администрацией, автопрома, IT-технологий, молодежных программ, медицины, армии и многие другие.

О том, как проходило ежегодное послание президента, — в фотоленте «Известий».

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Послание президента РФ Владимира Путина

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

«Мы — единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

«Мы — единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламентуО том, как проходило обращение Владимир Путина Федеральному собранию, — в фотоленте «Известий»

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Фотолента

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

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