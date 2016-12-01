Путин: оборонная промышленность России эффективно развивается

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил об эффективном развитии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. У оборонщиков много заказов Министерства обороны, отметил президент.

Однако растет и доля продукции ОПК, выпущенной для гражданского рынка, указал он.

Доля современной гражданской продукции, выпускаемой ОПК, через 10 лет должна составить 30%, заявил президент. В 2016 году доля гражданской продукции на предприятиях ОПК достигнет примерно 16,1%, добавил Путин, передает «Федеральное агентство новостей».