Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин: оборонная промышленность России эффективно развивается

В оборонно-промышленном комплексе много заказов Минобороны, отметил президент

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил об эффективном развитии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. У оборонщиков много заказов Министерства обороны, отметил президент.

Однако растет и доля продукции ОПК, выпущенной для гражданского рынка, указал он.

Доля современной гражданской продукции, выпускаемой ОПК, через 10 лет должна составить 30%, заявил президент. В 2016 году доля гражданской продукции на предприятиях ОПК достигнет примерно 16,1%, добавил Путин, передает «Федеральное агентство новостей».

Читайте также:

Путин рассказал об успехах высокотехнологичной медицины

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Путин: оборонная промышленность России эффективно развивается

В оборонно-промышленном комплексе много заказов Минобороны, отметил президент

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке