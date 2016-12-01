В Воронежской области устранят «цифровое неравенство»

Соглашение об устранении «цифрового неравенства» воронежский губернатор Алексей Гордеев подписал с главой Минкомсвязи Николаем Никифоровым и президентом ПАО «Ростелеком» Сергеем Калугиным.



Оно подразумевает подведение интернета более чем в 500 поселков и деревень области.

Также договор должен устранить все возможные административные барьеры для достижения этой цели.

Как отмечает РИА «Воронеж», жители крупных населенных пунктов региона получат доступ в интернет по социальному тарифу. Он составит 45 рублей в месяц без ограничений по объему информации. Скорость передачи данных — до 10 Мбит/сек.



По контракту точки доступа появятся в населенных пунктах, в которых проживают от 250 до 500 человек.

Напомним, Воронежская область стала 41-м регионом РФ, подписавшим соглашение.

