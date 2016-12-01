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В Воронежской области устранят «цифровое неравенство»

Подписано соглашение между губернатором, Минкомсвязи и «Ростелекомом»

Соглашение об устранении «цифрового неравенства» воронежский губернатор Алексей Гордеев подписал с главой Минкомсвязи Николаем Никифоровым и президентом ПАО «Ростелеком» Сергеем Калугиным.

Оно подразумевает подведение интернета более чем в 500 поселков и деревень области.

Также договор должен устранить все возможные административные барьеры для достижения этой цели.

Как отмечает РИА «Воронеж»,  жители крупных населенных пунктов региона получат доступ в интернет по социальному тарифу.  Он составит 45 рублей в месяц без ограничений по объему информации.  Скорость передачи данных — до 10 Мбит/сек.

По контракту точки доступа появятся в населенных пунктах, в которых проживают от 250 до 500 человек.

Напомним, Воронежская область стала 41-м регионом РФ, подписавшим соглашение.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

В Воронежской области устранят «цифровое неравенство»

Подписано соглашение между губернатором, Минкомсвязи и «Ростелекомом»

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