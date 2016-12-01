Котенок, которого якобы мучили хабаровские школьницы, не пострадал

Котенок, над которым якобы издевались школьницы из Хабаровска, жив и здоров — фото, выложенные в интернете, оказались инсценировкой.

Девочки признались, что подражали 17-летним фигуранткам уголовного дела, на самом деле мучившим животных.

Они выложили фото и видео в Сеть, чтобы привлечь к себе внимание, которого им не хватает, передает «Федеральное агентство новостей». Уточняется, что обе девочки растут в неблагополучных семьях.

Котенок живет у одной из школьниц, с ним все в порядке.

Накануне депутаты от ЛДПР внесли в Государственную думу пакет законопроектов, вводящих в России должность уполномоченного по защите животных.

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