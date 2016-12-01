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Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию

«Известия» выбрали основные моменты из 13-го обращения главы государства

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин зачитывал свое 13-е послание Федеральному собранию РФ 69 минут, 12 раз оно прерывалось аплодисментами. «Известия» выбрали самые яркие цитаты из обращения главы государства.

О стране

«Считаю, что курс на развитие политической системы институтов прямой демократии, повышения конкурентности выборов абсолютно оправдан, и мы, безусловно, будем его продолжать».

«Давайте помнить, что россияне — единый народ и Россия у нас одна».

О цензуре

«Хочу особо подчеркнуть: и в культуре, и в политике, и в средствах массовой информации, и в общественной жизни, в полемике по экономическим вопросам никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию».

«Россия против цензуры и за свободу слова».

О здравоохранении

«Предлагаю в течение ближайших двух лет подключить к высокоскоростному интернету все больницы и поликлиники нашей страны. Это позволит врачам даже в отдаленном городе или поселке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник».

Об экономике

«Главная причина торможения экономики кроется во внутренних проблемах».

«Два года назад мы столкнулись с серьезными экономическими вызовами, с неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках, санкциями. Нас пытались заставить плясать под чужую дудку, пренебречь фундаментальными национальными интересами. Однако главные причины торможения экономики кроются прежде всего в наших внутренних проблемах: дефиците инвестиционных ресурсов, современных технологий, профессиональных кадров, недостаточном развитии конкуренции, изъянах делового климата».

«Необходимо в полную силу запустить новые факторы роста российской экономики, откладывать развитие на потом недопустимо».

«Россия не может позволить себе, чтобы ее экономика топталась около нуля».

О бизнесе

«Любые изменения не должны вести к появлению макроэкономических дисбалансов и к надуванию, так называемых, пузырей в экономике. Очень важно поддержать кредитование малого бизнеса, которое пока продолжает тоже падать».

О коррупции

«Ни должности, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти».

«Борьба с коррупцией — это не шоу, она требует профессионализма, серьезности и ответственности. Только тогда она даст результат, получит осознанную, широкую поддержку со стороны общества».

О внешней политике

«Россия не хочет противостояния ни с кем, она не ищет врагов, ей нужны друзья, но она не допустит пренебрежения своими интересами».

«Мы не допустим ущемления своих интересов, пренебрежения ими. Мы хотим и будем самостоятельно распоряжаться своей судьбой, строить настоящее и будущее без чужих подсказок и непрошеных советов».

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию«Известия» выбрали основные моменты из 13-го обращения главы государства

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