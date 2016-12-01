Фестиваль по неолимпийским видам спорта проведут в Хабаровском крае

В Хабаровском крае состоится первый фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. Соревнования пройдут с 10 по 11 февраля 2017 года

В состав национальных команд войдут спортсмены в возрасте от 14 до 21 года. Фестиваль проводится в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России».



Как сообщает ИА AmurMedia, в программу соревнований включены борьба Хапсагай и Кореш, гиревой спорт, национальные прыжки Томян и Ыстынга, а также перетягивание каната и палок.

Соревнования пройдут в личном и в командном зачете.