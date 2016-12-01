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Кота спасли из колодца в Московской области

За животным спустился спасатель с альпинистским снаряжением

В Московской области в колодец провалился котенок. Животное могло погибнуть, если бы спасатели не подоспели вовремя.

Как рассказали хозяева кота, они пытались выманить домашнего любимца из колодца, приманивая его сосиской и валерьянкой, однако у них ничего не вышло. Тогда они вынуждены были обратиться в службу спасения, передает «Федеральное агентство новостей».

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что рыжий котенок находится у самой воды и едва держится на краю ремонтного кольца.

История закончилась благополучно — спасатель спустился в колодец, посадил кота в мешок, а потом отдал хозяевам.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Кота спасли из колодца в Московской области

За животным спустился спасатель с альпинистским снаряжением

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