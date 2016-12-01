В Башкирии проходят акции протеста против вырубки леса

Конфликт между местными жителями и руководством сети супермаркетов возник в башкирском селе Туймазы.



Люди возмущаются по поводу того, что под стройку будет вырублен целый лес. Он отделяет промышленную зону от жилого квартала. Несколько лет назад местные власти высадили деревья, для того чтобы защитить дома от выбросов промышленных предприятий.

«В угоду строительству очередного гипермаркета планируется уничтожить более 600 многолетних деревьев, в том числе березы, клен, лиственницы, которые обладают особыми ценными качествами и являются «легкими» города»,— цитирует участников протестных акций ИА «БАшинформ».

Впрочем, пока местные жители не встретили понимания среди местных властей. В официальных комментариях говорится, что лесная полоса будет лишь прорежена, спилят несколько десятков деревьев, а из леса сделают парк с дорожками и местами отдыха.