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13 посланий президента: факты, тезисы, ключевые темы

Владимир Путин зачитал очередное обращение к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в 13-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. В своей речи он обозначил основные направления развития страны, рассказал о методах развития экономики, приоритетах во внешней политике, здравоохранении и других важных темах.

О главных тезисах всех 13 посланий — в инфографике «Известий»

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

13 посланий президента: факты, тезисы, ключевые темы

13 посланий президента: факты, тезисы, ключевые темыВладимир Путин зачитал очередное обращение к Федеральному собранию

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Фотолента

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

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