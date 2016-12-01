13 посланий президента: факты, тезисы, ключевые темы

Владимир Путин зачитал очередное обращение к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в 13-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. В своей речи он обозначил основные направления развития страны, рассказал о методах развития экономики, приоритетах во внешней политике, здравоохранении и других важных темах.
О главных тезисах всех 13 посланий — в инфографике «Известий»
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