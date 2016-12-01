В Иркутской области три человека погибли в результате ДТП с маршруткой

В Слюдянском районе Иркутской области микроавтобус столкнулся с грузовиком. ДТП произошло на федеральной трассе Р258 «Байкал» на 128-м км дороги. В результате аварии три человека погибли и 14 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел утром 1 декабря около 14.00 по местному времени (09.00 мск). Микроавтобус «Фиат Дукато», который следовал из Республики Бурятия с 16 пассажирами в салоне, столкнулся с грузовиком марки «Хино». Водитель маршрутки и одна пассажирка погибли на месте, еще одна пострадавшая позже скончалась в больнице, куда доставили всех раненых, сообщает ОТР.

По факту аварии полиция начала проверку.