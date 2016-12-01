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Четверг,
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РЕН ТВ покажет спецпроект «Мы все под колпаком. Как за нами следят?»

Он посвящен самой крупной утечке персональных данных россиян из страны

Документальный спецпроект «Мы все под колпаком. Как за нами следят?» будет показан на РЕН ТВ в пятницу, 2 декабря, в 20.00. Корреспонденты телеканала и адвокат Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена разобрались, каким образом из России могла утечь база личных данных 40 млн россиян.

Согласно расследованию РЕН ТВ, от утечек данных не застрахован никто.

«Следят за каждым. Компьютеры и мобильные телефоны отправляют вашу переписку на американские серверы. Аналитики заявляют о начале глобальной информационной катастрофы: конфиденциальности больше не существует», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Известий».

По данным телеканала, базу данных почти на каждого жителя РФ можно приобрести без особого труда, в ней 40 млн имен. Информация есть обо всех: в базе оказались Алла Пугачева, Вадим Казаченко и даже Владимир Жириновский (за правонарушение в Приморском крае).

Адвокат Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена расскажет в ходе спецпроекта, что думает Сноуден о сложившейся ситуации, и откроет всю правду о слежке США за россиянами.

«Следят за нами как ЦРУ, так и АНБ, и ладно бы они в своем государстве, с одобрения американских граждан это делали, но они же следят за всеми, — заявил он. — Они же следят за президентами других государств, они вторгаются в частную жизнь других граждан. Что такое иметь досье? Это иметь абсолютно все параметры его анамнеза жизни и анамнеза болезни, и тогда, имея такую информацию, можно этим человеком управлять».

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

РЕН ТВ покажет спецпроект «Мы все под колпаком. Как за нами следят?»

Он посвящен самой крупной утечке персональных данных россиян из страны

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