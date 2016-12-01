Мутко: обновленная антидопинговая программа согласована с МОК и WADА

Обновленная система борьбы с допингом в России согласована с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирноым антидопинговым агентством (WADA). Об этом заявил вице-премьер по вопросам спорта и молодежной политики Виталий Мутко.

«Речь идет о некой обновленной программе борьбы с допингом на территории России. Она согласована с МОКом, с ВАДА, со всеми международными организациями. еобходимая задача по борьбе с допингом будет решена. К началу года хотим предложить уже, чтобы где-нибудь до мая месяца эту систему запустить», — приводит его слова «РИА Новости».

Виталий Мутко также отметил, что в последнее время в стране была проделана масштабная работа по борьбе с допингом. Решение переформировать программу вице-премьер объяснил обвинениями в адрес России.

«Мы сейчас пишем эту систему, новую. Что это будет: это законодательство, которое должно быть в борьбе с допингом. У нас в принципе вся законодательная база есть. Мы сейчас вносим некие изменения», — сказал он.

Мутко также добавил, что речь идет о независимости институтов борьбы с допингом.