Обильные снегопады грозят массовой гибелью косуль на Алтае

Ранние обильные снегопады, начавшиеся на юге Сибири, угрожают популяции косуль в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Из-за больших снежных сугробов косули не могут свободно передвигаться и добывать пищу. Животных также подстерегает опасность, когда они выходят на бесснежные участки автодорог, спасаясь от сугробов, где они становятся добычей браконьеров.

В настоящее время животным грозит массовая гибель, предупреждают охотоведы. Исчезновение косуль при схожих обстоятельствах произошло в зимний период 2001-2002 годов. Тогда численность сибирской косули в Алтайском крае сократилась с 27 до 17 тыс. особей. Для восстановления популяции животных в регионе потребовалось 10 лет. В начале текущего года в регионе насчитывалось около 25 тыс. особей животных, сообщает ИА FlashSiberiа.

Специалисты краевого управления охотничьего хозяйства и охотпользователи принимают меры по подкормке и охране мест скопления косуль. Они выявляют места обитания животных, пробивают к ним тропы, расчищают проходы и создают подкормочные площадки, где выкладывают для косуль подсолнечный жмых, осиновые, березовые веники и овсяно-гороховую смесь, рассказал начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления охотничьего хозяйства Евгений Батурин.

Напомним, ранее «Известия» сообщали, что полицейские и общественники объединились для спасения и защиты животных. Тогда правоохранители организовали в регионе рейды для борьбы с браконьерским отловом косуль.

Ранее массовая гибель скота из-за обильных осадков также произошла в северных и арктических районах Якутии, где снегопад побил рекорды 30-летней давности. Из-за непогоды в Абыйском и Среднеколымском районах республики животноводы вынуждены были провести забой лошадей из-за невозможности доставить сено из мест, где оно было заготовлено.