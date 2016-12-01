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Дело экс-руководителя сахалинского рыбокомбината направлено в суд

Работники предприятия жаловались президенту Владимиру Путину на задержки зарплаты

За невыплату зарплат перед судом предстанет бывший генеральный директор сахалинского ЗАО «Рыбокомбинат Островной». Расследование уголовного дела в отношении Натальи Кашкаровой завершено.

Зарплату 267 работников предприятия не получали с февраля 2015 по январь 2016 года. Следствию удалось выяснить, что Кашкарова действовала «из личной заинтересованности, выразившейся в поддержании постоянной и бесперебойной деятельности организации».

Долг рыбокомбината перед работниками составил более 19 млн рублей. При этом деньги у «Островного» имелись, поскольку организация вовремя рассчитывалась с другими предприятиями-контрагентами, сообщает ИА SakhalinMedia в четверг.

Рыбокомбинат из Сахалина прогремел на всю страну после прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Работники предприятия пожаловались главе государства на то, что их удерживают и не платят зарплату.

В ходе расследования уголовного дела задолженность по заработной плате была полностью погашена.

Ранее в суд было направлено два уголовных дела в отношении другого бывшего руководителя предприятия — Алексея Попова. Он возглавлял его в 2015 году. Он обвиняется в невыплате зарплат, а также в покушении на мошенничество.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Дело экс-руководителя сахалинского рыбокомбината направлено в суд

Работники предприятия жаловались президенту Владимиру Путину на задержки зарплаты

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