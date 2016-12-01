Кадыров заявил, что продажа алкоголя в Чечне не будет запрещена

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что продажа алкоголя на территории республики не будет запрещена. Такие меры не предусмотрены законом России, отметил он.



Кадыров добавил, что при регламентировании торговли алкоголем может быть использована религия, обычаи и менталитет жителей Чечни.

«Продажу мы ужесточать не будем и не можем, потому что у нас по закону мы не имеем права, а дальше можем использовать религию, наши обычаи, менталитет»,— приводит слова Кадырова «Федеральное агенство новостей».

Как сообщалось ранее, 27 ноября на трассе «Кавказ» пьяный водитель иномарки совершил ДТП. В результате погибли семь человек, среди которых были двое детей. После «пьяного» ДТП в Чечне закрылись все магазины, где реализовывалась алкогольная продукция. Как уточнил руководитель оперативного штаба попрофилактике ДТП, председатель парламента республики Магомед Даудов, предприниматели «добровольно отказались от своей деятельности».