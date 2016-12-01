Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Кадыров заявил, что продажа алкоголя в Чечне не будет запрещена

Глава республики отметил, что подобные меры не предусмотрены законодательством России

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что продажа алкоголя на территории республики не будет запрещена. Такие меры не предусмотрены законом России, отметил он.

Кадыров добавил, что при регламентировании торговли алкоголем может быть использована религия, обычаи и менталитет жителей Чечни.

«Продажу мы ужесточать не будем и не можем, потому что у нас по закону мы не имеем права, а дальше можем использовать религию, наши обычаи, менталитет»,— приводит слова Кадырова «Федеральное агенство новостей».

Как сообщалось ранее, 27 ноября на трассе «Кавказ» пьяный водитель иномарки совершил ДТП. В результате погибли семь человек, среди которых были двое детей. После «пьяного» ДТП в Чечне закрылись все магазины, где реализовывалась алкогольная продукция. Как уточнил руководитель оперативного штаба попрофилактике ДТП, председатель парламента республики Магомед Даудов, предприниматели «добровольно отказались от своей деятельности».

Читайте также:

ДТП с семью погибшими расследуют в Чечне

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Кадыров заявил, что продажа алкоголя в Чечне не будет запрещена

Глава республики отметил, что подобные меры не предусмотрены законодательством России

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Инфографика

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Вся инфографика

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Инфографика

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке